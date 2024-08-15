Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, — звіт Google

Про це інформує Axios, посилаючись на звіт Google.

У звіті вказано, що Іран має на меті атакувати адміністрацію Байдена-Гарріс та пов’язані з нею президентські кампанії. Разом з тим, з’явилося підтвердження заяви прибічників Трампа щодо того, що їхня кампанія стала мішенню іранської хакерської атаки.

У звіті йдеться про хакерську групу іранського уряду APT42, яка також відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm. Її представники у травні та червні атакували близько десятка осіб. Зокрема, вони здійснювали атаки на особисті поштові скриньки чиновників, вбудовуючи в листи і додатки до них шкідливі посилання. За даними Google, щонайменше під час однієї спроби вони зазнали успіху.