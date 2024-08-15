Ураган «Эрнесто» оставил половину потребителей Пуэрто-Рико без электричества

Около половины жилых домов и предприятий Пуэрто-Рико остались без электричества в результате урагана «Эрнесто», который обрушил на эту американскую территорию проливные дожди.

По данным LUMA Energy, основного поставщика электроэнергии в Пуэрто-Рико, более 725 тысяч домов и предприятий из полутора миллионов потребителей остались без электричества.

Президент LUMA Energy Хуан Сака заявил, что не может сказать, сколько времени потребуется для восстановления подачи электроэнергии.

Энергосистема Пуэрто-Рико известна своей хрупкостью. В 2022 году ураган «Фиона» привел к тому, что 80% домов и предприятий оставались без электричества в течение месяца.

После «Фионы» Конгресс США выделил 1 миллиард долларов на модернизацию и стабилизацию энергосети в Пуэрто-Рико.

В среду «Эрнесто» укрепился до урагана 1-й категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, он находится примерно в 365 километрах от столицы Пуэрто-Рико, Сан-Хуана, и движется на северо-запад. Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.

Ожидается, что «Эрнесто» подойдет к Бермудским Островам к субботе, а дожди начнутся уже в четверг. Он может усилиться до урагана 3-й категории в ближайшие 48 часов.

Международный аэропорт Пуэрто-Рико имени Луиса Муньоса Марина в среду возобновил работу после отмены 145 рейсов в предыдущие два дня.

Ранее президент Джо Байден распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к мерам властей Пуэрто-Рико и службам местного реагирования по подготовке к удару стихии.

В соответствии с распоряжением президента, Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) уполномочены координировать все усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия во всех 78 муниципалитетах Пуэрто-Рико.