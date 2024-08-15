ЗСУ просунулися в Курській області з опівночі на 0,5-1,5 км, уже контролюють 82 населених пункти — Сирський

Збройні сили України просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області від початку поточної доби і на цей час уже контролюють 1150 кв. км території, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Від початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км, відбили три контратаки противника, продовжують ведення наступальних дій. Загалом від початку операції на території Курської області наші війська просунулися по обороні противника на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Загалом ситуація контрольована», — сказав Сирський у доповіді президенту України Володимиру Зеленському на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в четвер.