ЗСУ в Курській області зупиняють «геноцидну кампанію Росії проти українців» — законодавці США

Операція ЗСУ в російській Курській області обмежує здатність Росії здійснювати воєнні злочини в Україні, показує світові слабкість Росії, кажуть законодавці та військові експерти у США.

«Напад України став видатною демонстрацією хоробрості та винахідливості в тому, щоб зупинити геноцидну кампанію Росії проти українців», — йдеться в заяві керівників Гельсінської комісії США виданій 15 серпня.

Очільники Гельсінської комісії США конгресмени Джо Вілсон та Стів Коен в своїй заяві відзначили, що «понад два з половиною роки українці захищають свою Вітчизну від варварських атак Путіна, які непропорційно б’ють по цивільних та критичній інфраструктурі».

Тепер, вказують автори заяви, «Путіну доведеться відповідати перед російськими громадянами, яким він впродовж років брехав про російські успіхи у війні».

Військові оглядачі у США також погоджуються — операція Збройних сил України в російській Курській області — це удар по можливостях Росії бити по цивільних цілях в Україні.

Генерал США у відст. Марк Гертлінг вказує на повідомлення, що українські сили всередині Росії допомогли провести удари по чотирьох російських летовищах, які Росія «використовувала для бомбування цивільних цілей і скоєння воєнних злочинів в Україні».

У своєму твіті Гертлінг також відзначає, що ЗСУ захопили сотні російських військових, більшість яких, згідно з повідомленнями медіа, здались добровільно. «Досить гарна операція», — підсумовує експерт.

З оцінкою Гертлінга погоджується і колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал у відст. Бен Годжес.

Він додає, що «напад також перекриває доступ до великої ділянки Курського регіони, з якого росіяни запускали дрони проти українських цивільних».