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Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронемашини на території РФ Зеленський вніс законопроєкт про ратифікацію Римського статуту » Армія РФ за добу втратила 1330 військових, 12 танків і 59 артсистем Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1330 військових. Сили оборони уразили 12 танків і 59 артилерійських систем Про це 16 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 596 950 (+1330) осіб,

танків ‒ 8496 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 461 (+35) од,

артилерійських систем – 16 927 (+59) од,

РСЗВ – 1159 (+5) од,

засобів ППО ‒ 922 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61),

крилатих ракет ‒ 2429 (+1),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 848 (+73) од,

спеціальної техніки ‒ 2829 (+16) од.