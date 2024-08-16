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Армія РФ за добу втратила 1330 військових, 12 танків і 59 артсистем

Про це 16 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 596 950 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8496 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 461 (+35) од,
  • артилерійських систем – 16 927 (+59) од,
  • РСЗВ – 1159 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 922 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61),
  • крилатих ракет ‒ 2429 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 848 (+73) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2829 (+16) од.
16 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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