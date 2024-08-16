Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області

Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового «безладу і дезорганізації» минулого тижня — «Європейська правда» з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 16 серпня

Міноборони Британії констатує, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії «на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км».

У повідомленні зазначається, що російські оборонні лінії та прикордонні війська були «не готові» до атак, що відбулися минулого тижня.

«Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення», – заявили в Міноборони Британії.

«Вони також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ», – йдеться в огляді.