Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області

Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового «безладу і дезорганізації» минулого тижня — «Європейська правда» з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 16 серпня
Міноборони Британії констатує, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії «на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км».
У повідомленні зазначається, що російські оборонні лінії та прикордонні війська були «не готові» до атак, що відбулися минулого тижня.
«Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення», – заявили в Міноборони Британії.
«Вони також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ», – йдеться в огляді.
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