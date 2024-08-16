Уряд хоче змінити закон про публічні закупівлі Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області » Кабмін пропонує нові види санкцій Кабінет міністрів 16 серпня схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Ідеться про такі санкції: поширення програмного забезпечення і заборону на доступ до ресурсів в інтернеті. Текст законопроєкту опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк. За інформацією нардепа, під заборону можуть потрапити програмні продукти, якщо вони: Створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції;

Програмні продукти, створені з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;

Програмні продукти, розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це стосується вебсайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем.