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Кабмін пропонує нові види санкцій

Кабінет міністрів 16 серпня схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ідеться про такі санкції: поширення програмного забезпечення

і заборону на доступ до ресурсів в інтернеті.

Текст законопроєкту опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, під заборону можуть потрапити програмні продукти, якщо вони:

  • Створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції;
  • Програмні продукти, створені з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;
  • Програмні продукти, розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.
  • Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це стосується вебсайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем.
16 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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