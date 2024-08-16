Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронемашини на території РФ

Про це пише CBC News.

«Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність», — заявила речниця міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

Вона також додала, що Канада не накладає «жодних географічних обмежень» на використання військового обладнання, яке країна передала на потреби української армії.

За інформацією видання, наразі невідомо, чи використовувалася канадська зброя на початку операції у Курській області РФ.

Як пише CBC News, Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.