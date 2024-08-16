США, Австралія та Велика Британія спростили обмін оборонними технологіями на тлі зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Сполучені Штати, Австралія та Велика Британія уклали масштабну торговельну угоду, яка спрощує передачу оборонних технологій між трьома країнами-партнерами. Угода, як кажуть сторони, дозволить їм пришвидшити співпрацю, щоб ефективніше протидіяти розширенню військової активності Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

“Сполучені Штати, Австралія та Сполучене Королівство невпинно працювали над зміцненням партнерства AUKUS шляхом подальшої інтеграції оборонної торгівлі”, — йдеться у повідомленні 15 серпня на сайті Державного департаменту.

“Сьогодні Державний департамент подав до Конгресу рішення про те, що системи експортного контролю Австралії та Великої Британії можна порівняти з системами Сполучених Штатів, і [що ці країни] запровадили взаємні експортні пільги для компаній США”.

Цей крок вважають важливим для Австралії в контексті придбання нею американських атомних ударних підводних човнів, а також спільної розробки зі США та Великою Британією протягом наступних 20 років нового класу атомних підводних човнів зі звичайним озброєнням.

Країни-партнери AUKUS (абревіатура від англійських назв країн – Australia, United Kingdom, United States) також спільно розробляють інші сучасні оборонні технології, від гіперзвукових ракет до підводних дронів та квантових технологій. Усунення експортного контролю очікувано дозволить прискорити переведення цих проєктів від етапу досліджень до виробництва.

Дотепер передача Сполученими Штатами передових оборонних технологій Австралії та Великій Британії була обмежена американськими Правилами міжнародної торгівлі зброєю (International Traffic in Arms Regulations, або ITAR).

“Незабаром Державний департамент опублікує проміжне остаточне правило про внесення змін до Правил міжнародної торгівлі зброєю (ITAR) і запровадить винятки щодо ліцензування експорту для Австралії та Сполученого Королівства. Винятки ITAR набудуть чинності 1 вересня 2024 року”, — йдеться у повідомленні Держдепу.

На додаток буде запроваджено 90-денний період громадського обговорення, щоб “забезпечити подальше вдосконалення в наступній нормотворчій роботі”, додано в повідомленні.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз порівняв важливість усунення потреби в експортних ліцензіях для оборонного експорту зі “зміною поколінь”.

“Ці критично важливі реформи революціонізують оборонну торгівлю, інновації та співпрацю, дозволяючи працювати разом зі швидкістю та масштабом, необхідними за наших складних стратегічних обставин”, — сказав він у заяві.

Перебуваючи в Австралії у справах партнерства AUKUS, голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив 16 серпня, зокрема, що спільне виробництво Австралією та Сполученими Штатами гіперзвукових ракет може зменшити навантаження на оборонно-промислову базу США, а також посилити стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Він зауважив, що виробництво Австралією цієї найсучаснішої зброї є прикладом того, як спрощення ліцензування оборонних технологій США та звільнення від ліцензування 70% американського оборонного експорту до Австралії допоможе США конкурувати з Китаєм у розробці передової зброї.

Китайська гіперзвукова зброя “може вразити Австралію за лічені хвилини, і Австралія не може зупинити це прямо зараз. Тож нам потрібно наздогнати це”, — сказав Маккол.

“Я побував у гіперзвуковій компанії буквально вчора, і ми хочемо рухатися до спільного виробництва”, — додав він.

“Це вже починається, і це цікаво, і це допоможе зменшити тиск на оборонно промислову базу, який ми спостерігаємо”.

Наразі Австралія, разом зі Сполученими Штатами, випробовує свою першу гіперзвукову крилату ракету для винищувачів, як повідомили міністри оборони та закордонних справ двох країн після переговорів минулого тижня, про які раніше писав Голос Америки.

Гіперзвукові ракети можуть рухатися у верхніх шарах атмосфери у понад п’ять разів швидше за швидкість звуку. Китай випробував свою гіперзвукову зброю у 2021 році, а Росія використовувала власні гіперзвукові ракети у війні проти України, що викликало занепокоєння серед країн-членів НАТО та призвело до перегонів зі США у розробці та виробництві цієї зброї.