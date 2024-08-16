США заявили, що РФ перекинула до Курщини тисячі військових з окупованих територій

Росія, схоже, перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу — CNN з посиланням на двох американських військових високопосадовців, «Європейська правда»

Американські посадовці зараз працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає Росія.

Але джерела кажуть, що РФ перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.

«Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці», – заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі в інтерв’ю телеканалу у четвер.

Переміщення російських військ з України «не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, в напрямку таких міст, як Запоріжжя. На цьому фронті все ще тривають активні бойові дії», – сказав Кірбі.