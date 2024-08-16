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Український виш вперше потрапив до найтитулованішого світового рейтингу університетів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities 2024 (також відомий як Шанхайський рейтинг).

Він став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до рейтингу, йдеться на сторінці університету у Facebook.

КНУ опинився в останній сотні кращих світових ЗВО. Всього до рейтингу ввійшла 1000 університетів.

Очолили список американські виші, вони посіли найвищі місця. Ось трійка лідерів:

  • на першому місці опинився Гарвардський університет;
  • на другому – Стенфордський університет;
  • на третьому – Массачусетський технологічний інститут.

Також одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4-те та 6-те місця відповідно.

Академічний рейтинг світових університетів (ARWU) вперше оприлюднили у червні 2003-го року. Відтоді його публікують щорічно.

Фахівці ARWU розглядають усі виші, які мають відомих випускників, зокрема лауреатів Нобелівської премії та тих, дослідників, чиї статті були опубліковані в авторитетних наукових журналах (наприклад, Nature).

Університети оцінюють за кількома критеріями:

  • якість освіти та факультету (йдеться про персонал, викладацький склад і науковців);
  • результати проведених досліджень, наукові публікації;
  • академічну успішність закладу.
16 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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