Український виш вперше потрапив до найтитулованішого світового рейтингу університетів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities 2024 (також відомий як Шанхайський рейтинг).
Він став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до рейтингу, йдеться на сторінці університету у Facebook.
КНУ опинився в останній сотні кращих світових ЗВО. Всього до рейтингу ввійшла 1000 університетів.
Очолили список американські виші, вони посіли найвищі місця. Ось трійка лідерів:
- на першому місці опинився Гарвардський університет;
- на другому – Стенфордський університет;
- на третьому – Массачусетський технологічний інститут.
Також одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4-те та 6-те місця відповідно.
Академічний рейтинг світових університетів (ARWU) вперше оприлюднили у червні 2003-го року. Відтоді його публікують щорічно.
Фахівці ARWU розглядають усі виші, які мають відомих випускників, зокрема лауреатів Нобелівської премії та тих, дослідників, чиї статті були опубліковані в авторитетних наукових журналах (наприклад, Nature).
Університети оцінюють за кількома критеріями:
- якість освіти та факультету (йдеться про персонал, викладацький склад і науковців);
- результати проведених досліджень, наукові публікації;
- академічну успішність закладу.
Leave a Reply