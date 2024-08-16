Укренерго попередило про можливі відключення світла наступного тижня: причина

Про це повідомляє Укренерго.
«Зі зростанням стовпчика термометра — Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%», — йдеться у повідомленні.
Так, у разі значного зростання споживання Україна залучатиме аварійну допомогу з європейських країн, а за потреби застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії.
В Укренерго закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби, почергово користуватися потужними електроприладами, а також зменшити використання кондиціонерів.
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