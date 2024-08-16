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Укренерго попередило про можливі відключення світла наступного тижня: причина

Про це повідомляє Укренерго.

«Зі зростанням стовпчика термометра — Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%», — йдеться у повідомленні.

Так, у разі значного зростання споживання Україна залучатиме аварійну допомогу з європейських країн, а за потреби застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії.

В Укренерго закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби, почергово користуватися потужними електроприладами, а також зменшити використання кондиціонерів.

16 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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