Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області Київському блогеру оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн » Укренерго попередило про можливі відключення світла наступного тижня: причина Наступного тижня для споживачів можуть повернутися графіки відключення електроенергії. Причиною є спекотна погода Про це повідомляє Укренерго. «Зі зростанням стовпчика термометра — Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%», — йдеться у повідомленні. Так, у разі значного зростання споживання Україна залучатиме аварійну допомогу з європейських країн, а за потреби застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби, почергово користуватися потужними електроприладами, а також зменшити використання кондиціонерів.