Уряд хоче змінити закон про публічні закупівлі

Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про публічні закупівлі», який винесуть на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він наголосив, що законопроект спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України. А також спрямований на виконання міжнародно-правових зобовʼязань України в сфері публічних закупівель

Проектом, серед іншого

визначаються правила та умови проведення конкурсу проектів за допомогою електронної системи закупівель (за результатами такого конкурсу замовник може укласти договір про закупівлю із застосуванням переговорної процедури закупівлі);

передбачається запровадження використання варіантів, що являють собою альтернативну тендерну пропозицію;

передбачається можливість виправляти учаснику в поданій ним тендерній пропозиції протягом 24 годин невідповідності.

«Також пропонується визначити, що Кабмін може затвердити типовий договір про закупівлю конкретного предмета закупівлі, на основі якого замовник зобов’язаний укласти договір про закупівлю при здійсненні закупівлі такого предмета закупівлі тощо», — зазначив Мельничук.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк уточнив, що йдеться про новий закон «Про публічні закупівлі».