Уряд звільнив з посади освітнього омбудсмена Горбачова

Про це повідомляє Уряд online.

На своєму засіданні Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Раніше своє звільнення анонсував час Сергій Горбачов у Facebook.

«Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов’язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024)», — йдеться у повідомленні.

Він пояснив, що освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення.

Пізніше у своєму дописі Горбачов уточнив, що його звільнення ще не відбулося, але додав, що «воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону».

Довідка. Сергій Горбачов народився в Запоріжжі. У 2019 році висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена. 14 серпня 2019 року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.