Зеленський вніс законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

Відповідний законопроєкт №11484 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього» з’явився на сайті Верховної ради.

У пояснювальній записці вказано, що мета законопроєкту — привести положення Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Також він має на меті забезпечення кримінально-правового переслідування за найтяжчі міжнародні злочини. Йдеться, зокрема, про злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини.

В обґрунтуванні зазначено, що дії Росії в Україні кваліфікуються як агресія та міжнародний збройний конфлікт. Відтак, у цьому випадку діють норми міжнародного гуманітарного права, а його порушення є воєнними злочинами. Разом з тим, росіяни вчиняють злочини проти людяності. Втім, Кримінальний Кодекс України не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини.

«Ці прогалини зумовлені тим, що від моменту прийняття Кримінального кодексу його положення системно не узгоджувались із сучасним міжнародним правом. (…) В умовах міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією приведення положень законодавства України про кримінальну відповідальність у відповідність до вимог міжнародного кримінального права (у вигляді Римського статуту) є надзвичайно важливим питанням, що потребує вирішення», — вказано в пояснювальній записці.

Довідково: Римський статут Міжнародного Кримінального Суду — це міжнародний договір, ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року. Він набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна зробила це 20 січня 2000 року), але ратифікували 122 держави (Україна не ратифікувала). Статут встановлює коло діяльності, юрисдикцію і структуру суду.