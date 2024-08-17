Boeing и Lockheed Martin ведут переговоры о продаже совместной космической компании ULA

Авиакосмический концерн Boeing и корпорация Lockheed Martin ведут переговоры о продаже своей совместной космической компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением сделки.

Возможным покупателем названа компания Sierra Space, а сумма сделки может составлять 2–3 миллиарда долларов.

Как подчеркивает Reuters, продажа United Launch Alliance поможет самой компании преодолеть сопротивление Boeing и Lockheed Martin, чье руководство долгое время противилось идеям ULA о расширении бизнеса за пределы ракетной отрасли. В этой сфере ULA сталкивается с жесткой конкуренцией, в частности, с компанией SpaceX Илона Маска и ее «флотом» ракет Falcon.

ULA была образована в декабре 2006 года компаниями Boeing и Lockheed Martin и с тех пор занималось выводом на орбиту различных космических аппаратов, включая спутники, приборы разведывательных миссий и научные зонды. Основным заказчиком ULA являлось американское правительство.

В пользовании у ULA находились ракеты-носители серии Atlas (в частности, их пятое поколение), ракеты Delta и, с этого года, «новичок» ракетной индустрии – Vulcan Centaur.

Использование носителей Atlas и Delta уже подходит к концу. Так, в апреле этого года ULA в последний раз запустили в космос ракету Delta IV Heavy (подробнее о запуске и семействе ракет Delta читайте в нашем материале).

История ракет Atlas также движется к своему финалу. ULA планирует отказаться от этих ракет, одним из главных недостатков которых является их зависимость от российских поставок (ракеты используют двигатель РД-180). Впрочем, на данный момент у ULA все еще есть в запасе некоторое количество двигателей, поэтому в этом десятилетии мир еще, вероятно, увидит не менее дюжины запусков этой ракеты. Некоторые виды миссий на этой ракете уже завершились: так, в июле ULA в последний раз запустила Atlas V для нужд Пентагона, отправив на орбиту груз в рамках миссии USSF-51 для Космических сил США.

С уходом Delta и Atlas из космической индустрии на первый план вышла ракета Vulcan Centaur. Ее дебют состоялся в этом году: 8 января ракета успешно вывела на орбиту аппарат Peregrine (впрочем, успехом судьбу самого модуля назвать нельзя – за его неудавшейся попыткой достичь Луны «Голос Америки» следил в этом материале).

Как сообщает Reuters, владельцы ULA неодкнократно пытались продать компанию. Как пишет агентство, в 2019 году Boeing и Lockheed Martin изучали возможность продажи ULA, но не смогли договориться об условиях с потенциальными покупателями. Reuters подчеркивает, что и в этот раз переговоры могут закончиться без сделки, а компании-владельцы заявили агентству, что не «комментируют рыночные спекуляции».

Среди других компаний, которые когда-либо демонстрировали интерес к покупке ULA, Reuters называет Blue Origin Джеффа Безоса, инвестиционную компанию Cerberus Capital Management, а также стартап Rocket Lab, известный собственными ракетами «Электрон».

Один из главных проектов возможного покупателя ULA, компании Sierra Space Corporation, – корабль Dream Chaser (т.е. «Бегущий за мечтой»), который предназначен для отправки грузов на низкую околоземную орбиту. Этот ракетоплан, способный нести на своем борту свыше шести тонн груза, сможет, как и «шаттлы»-предшественники, приземляться на взлетно-посадочные полосы, что заметно упростит процедуру возвращения на Землю людей и грузов. Впрочем, дебют корабля пока еще не состоялся: изначально ракетоплан должен был отправиться на МКС в апреле, но теперь его первый полет ожидается на раньше 2025 года.