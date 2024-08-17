Гендиректор Охматдиту стверджує, що фонд, який збирав кошти на відбудову лікарні, відмовляється їх перераховувати

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, починаючи з 8 липня адміністрація лікарні додавала реквізити й фонду що до всіх свої публікацій і листів до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, оскільки раніше «мали індекс довіри до фонду та хороші спільні кейси».

Однак, за його словами, попри попередні домовленості, фонд відмовився переказати зібрані кошти на рахунок Охматдиту.

Жовнір зауважив, що фонд зібрав 378 млн грн, але, замість того, щоб переказати їх на рахунок госпіталю, вони залишилися на рахунку фонду.

«У нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення Охматдиту. Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня», — написав гендиректор лікарні.

Згідно з повідомленням, адміністрація Охматдиту вимагає від фонду перерахувати зібрані кошти на рахунок лікарні, щоб відновити зруйновані будівлі та матеріально-технічну базу після ракетної атаки.

Крім того, Охматдит розглядає можливість розірвання правовідносин з фондом, вважаючи його дії недобросовісними і, ймовірно, шахрайськими.

«Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів які були зібрані саме для лікарні. Колектив НДСЛ «Охматдит» зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси Охматдиту до того, як в Україну прийдуть дощі та морози», — заявив Жовнір.