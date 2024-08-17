Операція у Курській області зірвала таємні переговори з РФ щодо часткового припинення вогню, — WP

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, переговори про часткове припинення вогню мали відбутися в Катарі. Самі катарці мали б виступити в ролі посередників і зустрітися окремо з українською і російською делегаціями. Проте ці плани були зірвані через операцію Сил оборони у Курській області РФ.

Журналісти вважають, що бажання брати участь у переговорах, свідчить про певний зсув для обох країн, принаймні щодо часткового припинення вогню. За словами офіційних джерел, які говорили на умовах анонімності, деякі учасники переговорів сподівалися, що вони зможуть привести до більш всебічної угоди про припинення війни.

Дипломат, поінформований про переговори, сказав, що російські офіційні особи відклали свою зустріч після наступу України на Курську область. Делегація Москви охарактеризувала це як «ескалацію».

«Росія не зривала переговори, вони сказали: дайте нам час», — сказав дипломат.