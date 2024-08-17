Що подивитись на вихідних — «The Walk» 2015

«Катрусин кінозал» зненацька пропустив «круглу» дату — 75 років з дня народження Філіпа Петі.

«А хто це такий» — спитаєте ви? Нагадаю — це людина яка 7 серпня 1974 року близько 45 хвилин гуляла по канату на висоті більше 400 метрів між баштами-близнюками у Нью-Йорку.



Унікальний канатоходець Філіп Петі для цього шоу замовив особливу 200-кілограмову мотузку, систему кріплень та балансувальний шест вагою 25 кілограм і довжиною 8 метрів.

І 45 хвилин він тримав його при собі, не загубив та поклав на місце, після чого його сцапала поліція.

Філіп Петі отримав пожиттєвий пропуск на дахи башт-близнюків в обмін на обіцянку більше ніколи не натягивати між ними мотузку.

Відомий режиссер Роберт Земекіс, автор «Назад в Майбутнє», зняв в 2015 році чудовий видовищний фільм «The Walk» або «Прогулянка».

Я дуже рекомендую його, тим більш що він знятий на основі автобіографічної книги Петі. Він просто вражає в 3D!!

У 18 років, за словами Петі, він вперше дізнався про будівництво в Нью-Йорку Башен-близнюків. Він побачив їхнє зображення в одному з журналів у черзі до зубного лікаря.

У статті йшлося, що колись ці будівлі стануть найвищими у світі. Так у юного Петі з’явилася заповітна мрія, на втілення якої пішло вісім років.

Роберт Земекіс зробив ідеально романтичний фільм про мрію, з ностальгічними нотками про часи, коли були ці башти, а наші герої були молоді та завзяті.

Фільму ставлю 10/10 (абсолютно ідеальна жанрова екранізація, відмінні спецефекти та сюжет). Це один з небагатьох класних фільмі Земекіса останнього періоду.

Фільм 12+ , та трейлер в комментах.

Ну й шановні — втілюйте романтичні мрії. Вони — основа спогадів та двигун життя. Робіть перший крок в невідоме.

Віталій Рождаєв