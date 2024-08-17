Велика Британія домагається від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ

США понад місяць не дають дозволу Великій Британії на дозвіл Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів по території РФ, пише The Times.

«Оскільки на Заході посилюється тиск з вимогою пом’якшити правила щодо застосування зброї великої дальності, Британія очікує на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло», — йдеться в публікації.

Запит Лондона до Вашингтона на цю тему надійшов понад місяць тому, «а офіційні особи все ще чекають (відповіді на запит — ІФ-У)», повідомило виданню джерело в уряді Великої Британії.

Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що «обговорення застосування Storm Shadow із союзниками все ще триває», третє джерело в міністерстві оборони назвало це «рутинним процесом у США».

«Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО», — цитує чиновника The Times.

Газета нагадує, що представниця Пентагону Сабріна Сінгх визнала на брифінгу в четвер, що США «занепокоєні ескалацією», коли мова заходить про використання Україною для ударів зброї дальнього радіусу дії. Вона також припустила, що така зброя не потрібна, щоб допомогти Україні звільнити свою територію.

Тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер в інтерв’ю радіо Times, що вийде в ефір у неділю, дистанціювався від думки про те, що США мають право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких британська зброя може бути використана, є питанням угоди між Великою Британією та Україною, йдеться в статті.