Про це пише Moscow Times.

Видання зазначає, що перше з часів Другої світової війни вторгнення на територію Росії триває вже 11-й день, але жодна з країн, які в Москві називають «дружніми», не висловила підтримки російському диктатору Володимиру Путіну.

Так, з моменту перетину кордону Росії українськими військами 6 серпня лише Сирія назвала це «агресією», яка, на їхню думку, відбулася через «колективну підтримку Заходу».

Саме російські війська допомогли зберегти владу правителю Сирії Башару аль-Асаду. Так, сирійський президент залишився єдиним, хто відкрито підтримав Москву

Зазначається, що МЗС Сирії опублікувало заяву, в якій заявило, що «з великою стурбованістю» стежить за новинами про «терористичну атаку українських сил на Курську область РФ».

Натомість Китай, який перед вторгненням в Україну оголосив про «безмежне партнерство» з Росією, висловився лише 12 серпня. Пекін лише заявив, що «звернув увагу на ситуацію» і закликав до деескалації.

Російська газета підкреслює, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і країни, які до неї входять, теж не засудили дії ЗСУ. У матеріалі, розміщеному на сайті організації 16 серпня, зазначили, що «уважно стежать за розвитком ситуації» та пообіцяли, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу.