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Операція триває саме так, як ми розраховували, — Зеленський про наступ ЗСУ на Курщині

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

«Сьогодні ж генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували», — зауважив президент.

Окремо він відзначив хоробрість наших воїнів, додавши, що наразі ЗСУ займаються зміцненням позицій на Курщині.

«Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам», — підсумував Зеленський.

Крім того, за його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині.

«Сьогодні було вже кілька доповідей головкома Сирського. Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там», — додав він.

18 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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