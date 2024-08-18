Помер французький актор Ален Делон

Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на заяву дітей актора.

Наразі інших подробиць про смерть Делона французькі ЗМІ не наводять.

Ален Фаб’єн Морс Марсель Делон – таке повне ім’я кінозірки та секс-символу від 1960 до 1980-х років у світовому кінематографі. Ален народився у Франції 8 листопада 1935 році.

За фахом – це людина із різноманітними здібностями: актор кіно й театру, кінорежисер, продюсер, сценарист. Ален Делон — Офіцер ордену Почесного легіону. Його ім’я в свідомості мас цілого світу назавжди залишиться в ореолі секс-символу минулих літ.

Актор розпочав свою кар’єру в 1957 році. Серед найвідоміших фільмів за участі Алена Делона: «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Сицилійський клан» та інші.

88-річний Ален Делон з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато висловлювався на підтримку українського народу. У 2022 році він взяв участь в інтерв’ю з Володимиром Зеленським і процитував «Заповіт» Тараса Шевченка під час телевізійної програми.