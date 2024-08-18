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Повітряні сили підтвердили знищення ще одного моста на Курщині

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!», — написав він.

Олещук подякував льотчикам «за професіоналізм і результат».

Першим про знищення другого мосту росіян у Курській області повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко у ніч на 18 серпня.

«Мінус ще один міст через річку Сейм в селі Званне», — зазначив він.

Як наголосив Цаплієнко, «ЗСУ успішно відрізають великий район Курщини».

Український ТГ-канал «Дніпро | OSINT з Гарбузом» стверджував, що міст у Званному (координати — 51.38798968216666, 34.553952815437725) «майже знищено». Удар по мосту згадує й OSINT-спільнота Mortis AEterna.

Як видно на мапі, в зоні діяльності ЗСУ на півдні Курщини лишився неушкодженим лише один з трьох мостів через Сейм — у селі Кариж. Адже міст у райцентрі Глушково перед тим було повністю виведено з ладу, а сьогодні постраждав міст в Званному.

18 августа, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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