Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.
Про це йдеться у заяві ВРЦіРО.
«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», — йдеться у заяві.
Представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала «співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності».
Рада українських церков наголосила, що головна загроза для релігійної свободи в Україні — це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.
Рада додала, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів.
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