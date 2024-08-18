Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

Про це йдеться у заяві ВРЦіРО.

«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», — йдеться у заяві.

Представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала «співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності».

Рада українських церков наголосила, що головна загроза для релігійної свободи в Україні — це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.

Рада додала, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів.