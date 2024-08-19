Білий дім заперечив, що США блокують запит Британії на використання Україною Storm Shadow для ударів по РФ

Сполучені Штати не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

Про це пише The Telegraph.

Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив виданню, що Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow для ударів по російській території.

За даними The Telegraph, прем’єр Великої Британії Стармер наразі перебуває під новим тиском щодо зняття обмежень на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Зазначається, що використання Storm Shadow для ударів по території РФ можливе за згоди Великої Британії та Франції, які спільно їх розробили, а також США.

Страмер підтримав заборону консерваторів на використання Storm Shadow для завдання ударів по цілях у глибині Росії через побоювання, що це може призвести до ескалації з Москвою, яка має ядерну зброю.