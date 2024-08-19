Британський прем’єр Стармер працює над планом всеосяжної підтримки України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки розробити план всеосяжної підтримки України

Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що британський прем’єр попросив раду національної безпеки скласти плани надання Україні ширшої підтримки.

За даними джерел, нова підтримка для України матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову, а й про промислову, економічну, дипломатичну підтримку.

«Для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства», — йдеться у повідомленні.