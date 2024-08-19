Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 783 млн крон

Уряд Данії анонсував передачу Україні нового пакета допомоги, який включає кошти на придбання нової військової техніки через українську оборонну промисловість та промисловий пул, а також пожертвування обладнання через міжнародних партнерів.

«Путін продовжує невпинно чинити жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вони могли захистити себе. Цей двадцятий пакет військової підтримки було складено на основі побажань та потреб України і має підтримати Україну як у короткостроковій перспективі, так і найближчими роками», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги має загальну вартість близько 783 млн данських крон (близько $115,8 млн. — ІФ-У) і складений на основі потреб та рекомендацій України, діалогу з міжнародними партнерами та рекомендацій військових фахівців Міністерства оборони.

Центральне місце у пакеті приділено фінансовим внескам. Серед іншого, для промислового пулу, який збільшується на 300 млн данських крон у 2024 році. Промисловий пул націлений на закупівлю в оборонній промисловості для задоволення потреб України у військовій підтримці. Також зарезервовано додатково 112 млн данських крон для фінансування допомоги через українську оборонну промисловість.

«Данія була і залишиться одним із найбільших прихильників України. Ми постійно показували, що там, де є воля, є і шлях, і Данія встановила міжнародний стандарт підтримки України. Сьогодні ми робимо ще один крок із двадцятим військовим пакетом допомоги, який надасть Україні таке необхідне військове обладнання, яке матиме значення проти агресивної війни Росії», – зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

З оперативних причин та міркувань безпеки докладний звіт про повний зміст пакета допомоги не оприлюднюється.

Пакет допомоги фінансується у рамках Фонду України за умови подальшого остаточного схвалення Фінансовим комітетом.