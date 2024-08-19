На території Нижньої лаври заповідника «Києво-Печерська лавра» відкрили військовий храм

У церкві Живоносного джерела на території Нижньої лаври Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» відкрили військовий храм, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Перша служба відбулася за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України, Медичних сил Збройних сил України та військових, які проходять лікування й відновлення після поранення. А також курсантів – майбутніх воїнів», — ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що рішення про надання одного з храмів Києво-Печерської лаври під потреби військовослужбовців було ухвалено за зверненням служби військового капеланства Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно з повідомленням, звершувати богослужіння в храмі будуть військові капелани разом із братією монастиря на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври владикою Авраамієм.

У відомстві наголосили, що храм не є історичною спорудою, а раніше там розміщувалася водонапірна вежа, яку перебудували на початку 2000-х років.