Прем’єр Індії Моді приїде до України 23 серпня

Про це повідомили в Офісі президента.

Там підкреслюють, що візит індійського премʼєра до України є першим в історії двосторонніх відносин держав.

«Під час візиту, зокрема, відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією», — розповіли в ОП.

Bloomberg із посиланням на джерела інформує, що Моді виключив роль посередника між Києвом і Москвою, однак Нью-Делі погодилось передавати повідомлення між Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, індійські чиновники закликають до діалогу й дипломатії між Україною та РФ, щоб закінчити війну.

Також Bloomberg додає, що перед візитом до України Моді поїде до Польщі — це стане першою поїздкою індійського лідера за останні 40 років.

Раніше візит Моді до України підтвердило МЗС Індії, про що повідомляло Reuters.

У виданні також зауважили, що візит Моді до України відбудеться всього за місяць після його поїздки до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Моді здійснить візит на запрошення президента України Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії раніше цього року.

За повідомленням індійського зовнішньополітичного відомства, подробиці поїздки будуть повідомлені пізніше цього ж дня.

Згідно з повідомленнями індійських ЗМІ, Моді, ймовірно, відвідає Київ цього місяця.