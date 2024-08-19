Рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає

За даними нового опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає — опитування

Згідно з результатами опитування, близько половини дорослого населення США, або 48% дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у неї на початку літа – до того, як поганий виступ президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.

Такий показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс у порівнянні з її особистим рейтином, але й у порівнянні з рейтингом Джо Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку.

Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, до якогого позитивно ставиться 41% дорослих американців.