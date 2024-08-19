РФ перекинула на Курщину з України вже 5 тисяч військових, а треба щонайменше 20 тисяч

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Як зазначили у виданні, росіяни перекинули на територію Курської області бригаду з Донецької області, де війська РФ ведуть активний наступ. Інших військових перекинули з менш важливих для РФ ділянок фронту.

Проте, за словами джерела WSJ, цих військ усе одно недостатньо для того, щоб відкинути українські сили з Курської області.

За підрахунками джерела видання, для цього Росії доведеться задіяти понад 20 тисяч добре підготовлених військовослужбовців.

У WSJ зауважили, що Україна, зі свого боку, направила до Курської області до 6 тисяч військових, за інформацією західних експертів.

Крім того, ще 4 тисячі українських військових були переміщені в Сумську область, що межує з Росією, для завдань з підтримки операції.

У виданні додали, що аби уникнути ослаблення сил на лінії фронту, зазначає WSJ, в операції в Курській області українське командування залучило значну кількість військ із резерву, формуванням якого займалося останні кілька місяців, у тому числі за підтримки західних союзників.