РФ підступає до Покровська: у жителів є максимум два тижні на евакуацію – МВА

Збільшилися темпи евакуації з Покровська на Донеччині, до якого наближається російська армія, – щодня з міста виїжджає 500-600 людей — начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері «Радіо Свобода»

Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, припускає місцева влада і закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

«На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку».

Начальник МВА прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

«В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей», – сказав Добряк.