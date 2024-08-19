Сьома частина «Чужого» у перший вікенд прокату випередила фільм «Дедпул і Росомаха»

Про це пише Variety.

Американський науково-фантастичний фільм жахів Феде Альвареса «Чужий: Ромул», що є сьомою частиною франшизи «Чужий», зібрав у національному прокаті $41,5 млн, ставши другим за величиною бокс-офісу стартом. У міжнародному прокаті стрічка заробила $66,7 млн, загалом зібравши $108,2 млн.

Касові збори за перший вікенд стрічки «Чужий: Ромул» дали їй змогу посунути з лідерської позиції фільм «Дедпул і Росомаха», який тримав першість три тижні. Таким чином, фільм жахів став ще однією стрічкою Disney, яка принесла компанії успіх на рівні з «Королівством планети мавп», анімацією «Думками навиворіт 2» та «Дедпул і Росомаха». У серпні студія стала першою у 2024 році, яка заробила понад $3 млрд.

Фільм «Чужий: Ромул» із рейтингом R був добре сприйнятий критиками (він має 82% рейтингу «свіжості» на Rotten Tomatoes) і глядачами (які присудили фільму оцінку B+ на CinemaScore), що добре свідчить про його показ у кінотеатрах.

Феде Альварес зняв сьому частину франшизи жахів, яка стартувала в 1979 році фільмом Рідлі Скотта «Чужий». Він розповідає про групу молодих міжгалактичних колоністів, які стикаються віч-на-віч із жахливою формою життя, розбираючи сміття на запущеній космічній станції.