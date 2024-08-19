Західні авіакомпанії скорочують рейси до Китаю

Західні авіакомпанії продовжують скорочувати кількість рейсів до Китаю, посилаючись на низький попит і значні витрати на обхід російського повітряного простору. Серед інших причин — зростання геополітичної напруженості між Пекіном, США та їхніми союзниками.

Про це повідомляє Financial Times.

Конкурентоспроможність західних авіакомпаній у порівнянні з китайськими авіаперевізниками, які все ще мають можливість літати через територію Росії, продовжує знижуватись.

Цього місяця British Airways оголосила про припинення польотів між Лондоном і Пекіном, починаючи з жовтня. Це рішення було ухвалене всього через кілька тижнів після того, як теж британська Virgin Atlantic закрила про свій єдиний маршрут до Шанхаю.

Австралійська авіакомпанія Qantas також заявила про скорочення кількості рейсів на маршруті Сідней-Шанхай через недостатню заповненість літаків.

За даними постачальника галузевих даних OAG, кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю у літньому сезоні 2024 року знизилася більш ніж на 60% у порівнянні з піковим показником 2018 року.