Агенція оборонних закупівель Міноборони закупила вже 350 тис. дронів і 1,6 млн боєприпасів до них

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України закупила безпілотні літальні апарати і безпілотні літальні комплекси вже на 30 млрд грн, повідомляється на сайті українського оборонного відомства у вівторок.

«Загалом законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це і найбільш затребувані військовими FPV та «мавіки», і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, які можуть працювати глибоко в тилу ворога», — ідеться в повідомленні.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що 95% закуплених дронів — українського виробництва. «Це свідчить про значні досягнення розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції», — сказав він.

За словами директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, українські виробники виробляють висококонкурентні дрони, перебувають на постійному зв’язку з українськими військовими, враховують їхні побажання та зміни умов на полі бою.

«Що також важливо, Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників», — додала Безрукова.