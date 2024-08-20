Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Про це повідомили народні депутати Микола Княжицький та Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів:
- «Слуга народу» — 173
- «Європейська солідарність» — 25
- «Батьківщина» — 17
- «Платформа за життя та мир» — 1
- «За майбутнє» — 9
- «Голос» — 18
- «Довіра» — 11
- «Відновлення України» — 0
- «Позафракційні» — 11.
Як додав Железняк, закон набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування. Крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.
«Історичний день. Ставимо крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Рада ухвалила законопроєкт №8371, який заборонить діяльність релігійних організацій, що мають зв’язки з країною-агресоркою. 265 за. Для мене це було принциповим питанням», — прокоментував це голосування Микола Княжицький.
Фото: facebook.com/MykolaKniazhytsky
Законопроєкт передбачає, що:
- Російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація;
- діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;
- РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;
- перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.
Законопроєкт №8371, що його Кабмін ініціював на виконання рішення РНБО щодо обмеження і заборони релігійних організацій, які керуються РФ, зареєстрований 19 січня 2023 року. ВРУ проголосувала за нього в першому читанні 19 жовтня 2023-го.
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