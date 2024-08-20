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Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Про це повідомили народні депутати Микола Княжицький та Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів:

  • «Слуга народу» — 173
  • «Європейська солідарність» — 25
  • «Батьківщина» — 17
  • «Платформа за життя та мир» — 1
  • «За майбутнє» — 9
  • «Голос» — 18
  • «Довіра» — 11
  • «Відновлення України» — 0
  • «Позафракційні» — 11.

Як додав Железняк, закон набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування. Крім одного пункту  —  згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

«Історичний день. Ставимо крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Рада ухвалила законопроєкт №8371, який заборонить діяльність релігійних організацій, що мають зв’язки з країною-агресоркою. 265 за. Для мене це було принциповим питанням», — прокоментував це голосування Микола Княжицький.

Фото: facebook.com/MykolaKniazhytsky

Законопроєкт передбачає, що:

  • Російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація;
  • діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;
  • РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;
  • перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Законопроєкт №8371, що його Кабмін ініціював на виконання рішення РНБО щодо обмеження і заборони релігійних організацій, які керуються РФ, зареєстрований 19 січня 2023 року. ВРУ проголосувала за нього в першому читанні 19 жовтня 2023-го.

20 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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