Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Про це повідомили народні депутати Микола Княжицький та Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів:

«Слуга народу» — 173

«Європейська солідарність» — 25

«Батьківщина» — 17

«Платформа за життя та мир» — 1

«За майбутнє» — 9

«Голос» — 18

«Довіра» — 11

«Відновлення України» — 0

«Позафракційні» — 11.

Як додав Железняк, закон набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування. Крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

«Історичний день. Ставимо крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Рада ухвалила законопроєкт №8371, який заборонить діяльність релігійних організацій, що мають зв’язки з країною-агресоркою. 265 за. Для мене це було принциповим питанням», — прокоментував це голосування Микола Княжицький.

Фото: facebook.com/MykolaKniazhytsky

Законопроєкт передбачає, що:

Російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація;

діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;

РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;

перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Законопроєкт №8371, що його Кабмін ініціював на виконання рішення РНБО щодо обмеження і заборони релігійних організацій, які керуються РФ, зареєстрований 19 січня 2023 року. ВРУ проголосувала за нього в першому читанні 19 жовтня 2023-го.