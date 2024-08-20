Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ «шторм зет» і перейшов на бік України

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що «Сільвер» вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв’язок з Легіоном «Свобода Росії».

За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.

Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.

Далі, дочекавшись зручного моменту, «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.

Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротись проти путінського режиму.