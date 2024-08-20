У «котлі» на Курщині можуть опинитися до 3 тис. російських військових

Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.

Зазначається, що підриви російських мостів у Курській області можуть відрізати російські угруповання, оскільки район із заходу та півдня оточений територією України.

За українськими даними, усередині «котла» залишаються від 2 до 3 тисяч російських солдатів. Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, держкордон між РФ та Україною на півдні та заході «котла» підготовлений до оборони. Але росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу.

«У росіян зараз простий вибір: чи боротися та обороняти цю територію, чи відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні», — заявив аналітик.