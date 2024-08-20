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Засіб ППО, 1330 військових і 52 артсистеми: втрати РФ за добу

Про це 20 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 20.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 601 800 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 521 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17 156 (+52) од,
  • РСЗВ – 1166 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 864 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2885 (+22) од.
20 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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