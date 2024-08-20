Засіб ППО, 1330 військових і 52 артсистеми: втрати РФ за добу

Про це 20 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 601 800 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 521 (+26) од,
- артилерійських систем – 17 156 (+52) од,
- РСЗВ – 1166 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 864 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 2885 (+22) од.
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