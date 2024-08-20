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У «котлі» на Курщині можуть опинитися до 3 тис. російських військових Роутери TP-Link можуть визнати загрозою національній безпеці США » Засіб ППО, 1330 військових і 52 артсистеми: втрати РФ за добу Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1330 військових. Сили оборони ліквідували 5 танків і 52 артилерійські системи Про це 20 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 601 800 (+1330) осіб,

танків ‒ 8518 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 521 (+26) од,

артилерійських систем – 17 156 (+52) од,

РСЗВ – 1166 (+1) од,

засоби ППО ‒ 926 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 864 (+55),

крилаті ракети ‒ 2438 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,

спеціальна техніка ‒ 2885 (+22) од.