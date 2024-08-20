ЗСУ просунулися у Вишнівці та Руському Порічному Курської області, у Кореневому тривають бої — ISW

Українські сили незначно просунулися в Курській області в понеділок, 19 серпня, на низці напрямків, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри і власні джерела.

«Українські сили просунулися у Вишнівці (на південний захід від Коренево і за 14 км від кордону)… Українські сили також просунулися в Руському Порічному (на північний схід від Суджі і за 17 км від кордону), на схід від Агронома (трохи на схід від Суджі і за 15 км від кордону) і на схід від Спального (на південний схід від Суджі і за 5 км від кордону)», — ідеться у зведенні.

Повідомляється про бої в районі Кореневого, Ольгівки на схід від Кореневого, на захід від Суджі та біля Мартинівки на північний схід від Суджі. Зіткнення тривають також уздовж міжнародного кордону в районі селища Тьоткіно.

ISW повідомляє, що поки що не виявила свідчень удару по третьому й останньому мосту через річку Сейм у с. Кариж Глушковського району Курської області, що відрізало б від російського військового постачання значну частину території Курської області на захід від частково контрольованого ЗСУ Суджанського та Кореневського районів.

«Члени сімей російських призовників нещодавно скаржилися на участь російських призовників в операціях з оборони російського кордону. Кремль виявив велику стурбованість щодо суспільного невдоволення питаннями, що стосуються призовників, і президент Росії Володимир Путін раніше вжив заходів для заспокоєння скарг родичів призовників. Присутність російських призовників у прикордонних районах під час українського вторгнення, що триває, загрожує Кремлю потенційною політичною кризою у зв’язку з втратами серед російських призовників», — зазначають аналітики.

Також наголошується, що реакція Путіна на операцію в Курській області виявила певні зрушення всередині вертикалі влади Кремля. «Путін призначив помічника президента Олексія Дюміна курирувати «контртерористичну» операцію проти українських дій у Курській області, яка триває, що… означає, що Путін не довіряє російському Генштабу і Міністерству оборони Росії (які теоретично є органами, відповідальними за оборонну військову діяльність) і покладається на людей, яким він особисто довіряє… Кремль дедалі більше орієнтує свої основні пріоритети на стабільність режиму», — ідеться в повідомленні.

За даними ISW, російські офіційні особи продовжували спроби покласти на Україну відповідальність за відсутність переговорів про припинення війни.

При цьому російські окупаційні війська в понеділок просунулися в районі Куп’янська, Сватового, Покровська і Вугледара в Херсонській і Донецькій областях.