Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком

Про це повідомляє Variety.

20 серпня 55-річна американська зірка Дженніфер Лопес подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес заяву про розлучення з 52-річним лауреатом премії «Оскар» Беном Аффлеком. Офіційною датою розставання зазначено 26 квітня.

Пара одружилася в Лас-Вегасі в липні 2022 року після відновлення стосунків, які тривали 18 років тому. На початку 2000-х їхня історія кохання була під пильною увагою преси, пару називали «Бенніфер». Вони мали одружитися у вересні 2003 року, але в січні 2004 року вирішили розійтися.

Вони влаштували другу велику церемонію 20 серпня 2022 року — рівно за два роки до подання документів на розлучення.

Лопес і Аффлек разом знялись у двох фільмах: романтичній казці Мартіна Бреста «Джилі» у 2003 році та комедії Кевіна Сміта «Дівчина з Джерсі» у 2004 році. До того моменту, як їхній другий фільм вийшов на екрани, Лопес і Аффлек уже скасували заручини та розійшлися.

Обидва були одружені і згодом розлучилися: Лопес з Марком Ентоні, Аффлек з Дженніфер Гарнер. Тоді вони знову почали публічні стосунки приблизно три роки тому.

Лопес присвятила цим стосункам останній альбом This Is Me … Now, що став продовженням її альбому 2002 року This Is Me … Then, де також згадувалося її тодішнє кохання з Аффлеком. Аффлек з’явився у фільмі Лопес This Is Me… Now: A Love Story.

Під час свого шлюбу Аффлек і Лопес регулярно з’являлися на рекламних каналах для проєктів один одного. Джей Ло мала відіграти тур This Is Me… Now, центральним обʼєктом якого мав стати їхній з Аффлеком роман. Проте в травні Лопес скасувала тур, пояснивши, що «бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями».

Промоутер туру Дженніфер Лопес напередодні скасування повідомляв, що тур втратив популярність серед шанувальників і вартість квитків довелося знизити до $10.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися у липні 2022 року в Лас-Вегасі. За місяць вони організували другу весільну церемонію.

У липні повідомляли, що Лопес, за інформацією інсайдерів, налаштована відсудити у Бена Аффлека половину його 150-мільйонних статків.