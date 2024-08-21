Кремль намагається підготувати росіян до «нової нормальності» щодо боїв на Курщині

Про це повідомляє «Медуза» із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела видання, відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські «еліти» були «шоковані», проте за два тижні «шок минув, відбулося звикання».

За словами близького до Кремля співрозмовника видання, «спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, як довго це триватиме. Зараз розуміння є, це завжди легше».

Так, за даними опитування Фонду громадської думки, тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%. У адміністрації Путіна ці показники вважають досить високими і сподіваються на їхнє швидке зниження.

«Під час шоку, а це, безумовно, було шоком, завжди відбуваються стрибки [соціологічних показників], потім люди звикають і все влаштовується. Що діялося під час заколоту Пригожина, мобілізації та на початку війни? Але все вгамувалося», — кажуть у джерелі.

Тому, щоб швидше заспокоїти настрої громадян, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати їх до життя в умовах «нової реальності» і «нової нормальності» (ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії та на самому початку війни з Україною).

Частини цієї «нової реальності», за задумом Кремля, такі:

ворог справді прорвався на російську територію;

на нього чекає неминуча поразка;

але повернення територій займе час, росіянам слід почекати.

У цей час людям пропонують «скерувати негатив і шок у позитивне русло», зокрема, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Адміністрація Путіна вже «рекомендувала» зайнятися цим.