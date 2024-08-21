Німеччина підтвердила свою підтримку Україні, незалежно від підсумків виборів у США

Німеччина буде і надалі підтримувати Україну і на це не зможуть вплинути результати виборів у США. Також Берлін запевняє, що надасть все необхідне Києву, навіть якщо країни G7 не реалізують заплановану мільярдну допомогу до кінця року.

Про це сказав в інтервʼю міністр економіки та віцеканцлера Німеччини Роберт Габек для Berliner Morgenpost.

Він зазначив, якщо Дональд Трамп стане президентом США та відмовиться від надання допомоги Україні, Німеччина «не залишатиме Україну наодинці». За його словами, у разі такого результату президентських виборів у США, решті партнерів «доведеться працювати ще більше».

«Було б надзвичайно небезпечно, якби Україна програла цю війну. Тоді свобода Європи опиниться під загрозою. Тому ми маємо свій інтерес у тому, щоб Україна протистояла російській агресії», — зауважив віцеканцлер.

Він також заявив, що країни G7 мають надати Україні заплановану мільярдну допомогу до кінця 2024 року. Як йдеться в інтерв’ю, тоді Україна отримає 50 мільярдів, і ще чотири мільярди будуть доступні з федерального бюджету на наступний рік.

Якщо цього не відбудеться, то віцеканцлер ФРН наголосив, що Німеччина продовжить допомагати Україні «без будь-яких «якщо» та «але». Він пояснив, що у такому випадку підтримку потрібно буде «надавати по-іншому».