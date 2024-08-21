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Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Вказано, що законопроєкт щодо змін до статті 3 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» підтримав 321 депутат.

Він передбачає розширення соцзахисту на військовослужбовців та членів їхніх сімей з таких органів:

  • ЗСУ
  • інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення
  • державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями
  • Служби зовнішньої розвідки України
  • розвідувального органу Міністерства оборони України
  • розвідувального органу ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
  • Держприкордонслужби

«Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій», — додав Железняк.

Коментуючи законопроєкт міністр оборони України Рустем Умєров вказав, що він покликаний законодавчо закріпити всі гарантії для учасників української операції в Курській області.

21 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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