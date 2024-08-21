Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Вказано, що законопроєкт щодо змін до статті 3 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» підтримав 321 депутат.
Він передбачає розширення соцзахисту на військовослужбовців та членів їхніх сімей з таких органів:
- ЗСУ
- інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення
- державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями
- Служби зовнішньої розвідки України
- розвідувального органу Міністерства оборони України
- розвідувального органу ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
- Держприкордонслужби
«Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій», — додав Железняк.
Коментуючи законопроєкт міністр оборони України Рустем Умєров вказав, що він покликаний законодавчо закріпити всі гарантії для учасників української операції в Курській області.
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