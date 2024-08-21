Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Вказано, що законопроєкт щодо змін до статті 3 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» підтримав 321 депутат.

Він передбачає розширення соцзахисту на військовослужбовців та членів їхніх сімей з таких органів:

ЗСУ

інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями

Служби зовнішньої розвідки України

розвідувального органу Міністерства оборони України

розвідувального органу ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Держприкордонслужби

«Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій», — додав Железняк.

Коментуючи законопроєкт міністр оборони України Рустем Умєров вказав, що він покликаний законодавчо закріпити всі гарантії для учасників української операції в Курській області.