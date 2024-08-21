Розвідка Пентагону вважає, що війна Росії проти України рухається в глухий кут

Про це повідомляє Bloomberg.

Оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать про те, що Україна все ще не має у своєму розпорядженні достатню кількість боєприпасів, щоб зрівнятися зі здатністю Росії випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день.

«Українські сили залишаються боєздатними, але не зможуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше пів року», — йдеться у повідомленні.

Водночас Росія прийняла стратегію виснаження України — окупанти можуть зберегти буферну зону, проте не мають достатньо сил «для глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків».

У звіті також йдеться про успіхи України у використанні наданих США ракетних систем ATACMS. У Пентагоні згадують, як ЗСУ влучили у кілька ключових російських військових об’єктів, зокрема, у Севастополі та Криму.