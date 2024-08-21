Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 60 артсистем і 1210 військових армії РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 603 010 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8522 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 542 (+21) од,
- артилерійських систем – 17 216 (+60) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 902 (+38),
- крилатих ракет ‒ 2442 (+4),
- кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 221 (+79) од,
- спеціальної техніки ‒ 2887 (+2) од.
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