Кремль намагається підготувати росіян до «нової нормальності» щодо боїв на Курщині Японія відкриє в Україні торгове представництво » Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 60 артсистем і 1210 військових армії РФ Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1210 своїх військових, а також десятки одиниць техніки Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 603 010 (+1210) осіб,

танків ‒ 8522 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 542 (+21) од,

артилерійських систем – 17 216 (+60) од,

РСЗВ – 1166 (+0) од,

засоби ППО ‒ 928 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 902 (+38),

крилатих ракет ‒ 2442 (+4),

кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 221 (+79) од,

спеціальної техніки ‒ 2887 (+2) од.