 
«  
  »

Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 60 артсистем і 1210 військових армії РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 21.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 603 010 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8522 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 542 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17 216 (+60) од,
  • РСЗВ – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 902 (+38),
  • крилатих ракет ‒ 2442 (+4),
  • кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 221 (+79) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2887 (+2) од.
21 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  