У Росії почалися проблеми з десятками популярних сервісів, серед них Telegram, WhatsApp, Сервіси Apple, Steam та Pornhub.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, про окремі проблеми пише й російське попагандистське видання «РИА Новости».
Спочатку про проблеми з месенджерами почалися з Telegram: користувачі, в основному з Росії та Узбекистану, скаржилися на довге завантаження та оновлення повідомлень.
Це випливає з даних сервісу Downdetector.
Сервіс зафіксував різке збільшення повідомлень про проблеми у роботі Telegram близько 14:12 21 серпня.
Судячи з коментарів, зі збоєм зіткнулися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану.
Користувачі сервісу повідомляють, що в Росії месенджер працює тільки з VPN.
Оновлено. Крім Telegram, проблеми з роботою у РФ почалися й у WhatsApp, Skype, Discord та iMessage.
Також, у Росії користувачі повідомляють про масові збої в роботі різних сервісів і сайтів:
- «Вікіпедія»;
- Державні сервіси: «Госуслуги», «Ростелеком», сервіси Федеральної податкової служби;
- Сайт для відстеження збоїв «Сбой.рф»;
- Сервіси Apple;
- Геймерські платформи: магазин Steam, онлайн-ігри Dota 2 і Roblox;
- Відеостримінговий сервіс Twitch;
- Платформа для розробників GitHub;
- Pornhub;
- Також виникли проблеми в роботі сервісів російських операторів зв’язку та банків.
Економічна правда.
Leave a Reply