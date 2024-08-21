ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм: кореспондент Еспресо

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Перебуваю на дорозі, що веде до міста Суджа. Позаду мене залишилися два знищених російських трали та два танки, якими ворог намагався стримати наступ ЗСУ. Наша знімальна група вже побувала у місті Суджа, тому ми маємо уявлення про ситуацію там», — наголосив Лагутенко.

Кореспондент Еспресо заспокоїв українців, що наразі немає підтвердженої інформації щодо готовності України організувати гуманітарні коридори та постачати допомогу до Суджі.

«У місті ми не побачили жодної гуманітарної допомоги, що надходила б із території України. Натомість місцеві жителі запевнили нас, що воду та їжу їм надавали наші військові. Що стосується можливості завезення допомоги з України, наразі це питання залишається відкритим», — зауважив Лагутенко.

Кореспондент Еспресо також додав, що прикордонні райони Курської області перебувають під повним контролем ЗСУ.

«Це не просто чергові рейди на територію ворога, ми закріплюємося тут. Наразі зрозуміло, що ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм. Як далеко просунуться Сили оборони й де закінчиться ця лінія оборони, поки що невідомо. Чекаємо на гарні новини», — резюмував Лагутенко.