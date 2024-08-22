Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових

Про це 22 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 604 140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8529 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 567 (+25) од,
- артилерійських систем – 17 262 (+46) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 998 (+96),
- крилатих ракет ‒ 2443 (+1),
- кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 280 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 2904 (+17) од.
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