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Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом Путін звужує «ближнє коло» до особистої охорони та родичів після провалу під Курськом » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1130 військовослужбовців. Сили оборони знищили 7 танків і 96 БПЛА Про це 22 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 604 140 (+1130) осіб,

танків ‒ 8529 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 567 (+25) од,

артилерійських систем – 17 262 (+46) од,

РСЗВ – 1166 (+0) од,

засоби ППО ‒ 931 (+3) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 998 (+96),

крилатих ракет ‒ 2443 (+1),

кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 280 (+59) од,

спеціальної техніки ‒ 2904 (+17) од.